Coronavirus, scuole chiuse: firmata l’ordinanza poco fa. Elenco completo regione per regione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono 154 le scuole chiuse e almeno 1.153 quelle in cui si è verificato almeno un caso di Coronavirus dall'inizio di questo anno scolastico in Italia. Ecco quali sono alcuni degli ultimi istituti in cui si sono verificati i contagi, secondo i dati aggiornati a sabato 3 ottobre estrapolati da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario - Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. In Friuli Venezia Giulia, sono risultati positivi al Coronavirus due compagni di classe dell'istituto superiore Deganutti di Udine. Attivate tutte le procedure di sanificazione e prevenzione In Alto Adige, il 3 ottobre, sono ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono 154 lee almeno 1.153 quelle in cui si è verificato almeno un caso didall'inizio di questo anno scolastico in Italia. Ecco quali sono alcuni degli ultimi istituti in cui si sono verificati i contagi, secondo i dati aggiornati a sabato 3 ottobre estrapolati da un database ideato da un giovane ricercatore e uno studente universitario - Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto, dalla riapertura degli istituti, notizie e ordinanze dei sindaci. In Friuli Venezia Giulia, sono risultati positivi aldue compagni di classe dell'istituto superiore Deganutti di Udine. Attivate tutte le procedure di sanificazione e prevenzione In Alto Adige, il 3 ottobre, sono ...

