Coronavirus, scatta il coprifuoco in Campania: stretta sulla movida, ultimo ingresso in pizzeria alle 23

Bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dovranno essere chiusi, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre, dalle 23 alle 6 del giorno successivo. scatta il 'coprifuoco' per la movida, secondo quanto previsto da una ordinanza della Regione Campania pubblicata sul Bollettino ufficiale. Inoltre, sempre nello stesso periodo, pasticcerie ed esercizi similari scatta l'obbligo di chiusura dell'attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo nei giorni da domenica a giovedì. Dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. In Campania a ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione ...

Lo stesso Milan ha disputato le ultime due giornate di campionato senza Duarte e Ibrahimovic, in quarantena perché alle prese col Coronavirus ... contagiati tra i rossoblù genovesi. Lì è scattato ...

Coronavirus, Campania: scatta 'coprifuoco' per la movida

05 ottobre 2020Scatta il 'coprifuoco' per la movida, secondo quanto previsto da una ordinanza della Regione Campania pubblicata sul Bollettino ufficiale. Bar, gelaterie, pasticcer ...

