Coronavirus | Salvini sfida Conte | “Governatori Lega diranno no a nuove chiusure”

Roma, 5 ott – La Lega va all'attacco del governo giallofucsia sul fronte della proroga dello stato di emergenza e delle misure anti-Coronavirus che a quanto pare saranno Contenute nel prossimo Dpcm. "Non vedo la necessità di un rinnovo dello stato d'emergenza", fa presente Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Genova con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e il deputato della Lega Edoardo Rix. "Non ravviso la necessità di prorogare per altri mesi uno stato che si può applicare alla normativa vigente. Non è una scelta sanitaria: è una scelta politica", punta il dito il leader della Lega. "Governatori della Lega diranno no a nuove chiusure"

