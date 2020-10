Coronavirus, salta la seduta della Commissione Bilancio alla Camera: Lorenzin positiva (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati è stata sconvocata dopo che la deputata PD Beatrice Lorenzin è risultata positiva al Covid-19. All’ordine del giorno c’erano l’esame del provvedimento “Sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund“. A rischio anche la seduta di domani in Aula. “Sono risultata positiva al Coronavirus. Comincio le cure. Grazie all’aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò”, ha scritto la deputata su Twitter pubblicando un video in cui rassicura sulle sue condizioni di salute. Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lae Tesorodei Deputati è stata sconvocata dopo che la deputata PD Beatriceè risultataal Covid-19. All’ordine del giorno c’erano l’esame del provvedimento “Sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund“. A rischio anche ladi domani in Aula. “Sono risultataal. Comincio le cure. Grazie all’aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò”, ha scritto la deputata su Twitter pubblicando un video in cui rassicura sulle sue condizioni di salute.

Simona_Ti : RT @infoitsalute: Coronavirus, salta la fornitura d’urgenza: ecco perché la Lombardia non trova i vaccini contro l’influenza - sca_loredana : RT @infoitsalute: Coronavirus, salta la fornitura d’urgenza: ecco perché la Lombardia non trova i vaccini contro l’influenza - pagani_fabio : Coronavirus, salta la fornitura d’urgenza: ecco perché la Lombardia non trova i vaccini contro l’influenza - vitaraminga_ac : Lombardia Coronavirus, salta la fornitura d’urgenza. Ma siamo governati veramente da incapaci. In galera tutti.… - infoitsalute : Coronavirus, salta la fornitura d’urgenza: ecco perché la Lombardia non trova i vaccini contro l’influenza -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salta Vaccino contro l'influenza, in Lombardia salta fornitura d’urgenza Corriere della Sera Figc e Lega tengono il punto ma il caos normativo ha generato il pasticcio Juventus-Napoli

Secondo le Asl campane (che hanno ricevuto la conferma dal Governo) il cluster ligure ha evidenziato un salto di qualità nella diffusione del coronavirus anche tra soggetti abitualmente sottoposti a ...

Coronavirus, salta la seduta della Commissione Bilancio alla Camera: Lorenzin positiva

(Teleborsa) - La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati è stata sconvocata dopo che la deputata PD Beatrice Lorenzin è risultata positiva al Covid-19.All'ordine del giorno ...

Secondo le Asl campane (che hanno ricevuto la conferma dal Governo) il cluster ligure ha evidenziato un salto di qualità nella diffusione del coronavirus anche tra soggetti abitualmente sottoposti a ...(Teleborsa) - La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati è stata sconvocata dopo che la deputata PD Beatrice Lorenzin è risultata positiva al Covid-19.All'ordine del giorno ...