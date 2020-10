Coronavirus, Roberto Gualtieri esclude categoricamente un nuovo lockdown (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri esclude un nuovo lockdown, che avrebbe un costo insostenibile per le sorti del Paese. “Escludiamo nuovi lockdown”. A dirlo, a RaiNews24, è il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. L’affermazione sembrerebbe far tirare un sospiro di sollievo a quanti in queste ore guardano con allarme l’aumento dei nuovi contagi. Contagi che oggi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Ministro dell’Economiaun, che avrebbe un costo insostenibile per le sorti del Paese. “Escludiamo nuovi”. A dirlo, a RaiNews24, è il Ministro dell’Economia. L’affermazione sembrerebbe far tirare un sospiro di sollievo a quanti in queste ore guardano con allarme l’aumento dei nuovi contagi. Contagi che oggi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

