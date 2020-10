Coronavirus | riattivato in Protezione Civile il Comitato operativo

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Redazione È statoallailche ha affrontato i primi mesi dell’emergenza Covid. Una prima riunione si è svolta questa mattina alla, per fare il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l’approvvigionamento di materiali. Durante il vertice non sarebbero emerse al momento particolari criticità. All’incontro … Impronta Unika.