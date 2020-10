Coronavirus, Piero Angela: "Serve l'esercito in strada" (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Non c’è abbastanza pressione sul pubblico perché si rispetti il distanziamento e perché indossi la mascherina”. Così si è espresso Piero Angela, nel corso della presentazione della sua storica trasmissione televisiva “SuperQuark”, sulla prevenzione sanitaria. Ancora più netto quando sostiene che per far sì che le regole vengano applicate da tutti “Serve l’esercito in strada che chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro”. “Bisogna stare attenti alla pericolosità di questo virus”, continua il giornalista e divulgatore scientifico. “È necessaria la protezione, in particolare nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Non c’è abbastanza pressione sul pubblico perché si rispetti il distanziamento e perché indossi la mascherina”. Così si è espresso, nel corso della presentazione della sua storica trasmissione televisiva “SuperQuark”, sulla prevenzione sanitaria. Ancora più netto quando sostiene che per far sì che le regole vengano applicate da tutti “l’inche chieda il rispetto delle distanze e intimi ai cittadini di indossare la mascherina. Non bisogna portare la malattia in giro”. “Bisogna stare attenti alla pericolosità di questo virus”, continua il giornalista e divulgatore scientifico. “È necessaria la protezione, in particolare nelle ...

