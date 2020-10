Coronavirus, Piero Angela: 'Esercito nelle strade per far rispettare l'obbligo di mascherina' (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parole che faranno molto discutere quelle di Piero Angela, che contro il Coronavirus e per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale e l'obbligo delle mascherine ha invocato "l'... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parole che faranno molto discutere quelle di, che contro ile per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale e l'delle mascherine ha invocato "l'...

HuffPostItalia : Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' - LaStampa : Su RaiPlay da domani dieci nuove puntate di “Superquark+”: “Come divulgatori, possiamo dare una mano. Ma fermare il… - frafratwit : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' - ValeriaSacch : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' - globalistIT : Coronavirus, Piero Angela: 'Esercito nelle strade per far rispettare l'obbligo di mascherina' -