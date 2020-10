Coronavirus, per il Napoli nuovi tamponi: si prepara il ritiro a Castel Volturno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Napoli - I calciatori del Napoli si sono sottoposti questa mattina al tampone per il Covid-19 . Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- I calciatori delsi sono sottoposti questa mattina al tampone per il Covid-19 . Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo ...

repubblica : Coronavirus, Vargas Llosa: 'Molti governi hanno usato pandemia per limitare libertà. Inaccettabile' - MediasetTgcom24 : Moda: lo stilista Kenzo morto per coronavirus - Agenzia_Ansa : Lo stilista #Kenzo morto per #coronavirus Aveva 81 anni. Primo designer giapponese a stabilirsi a Parigi #ANSA… - ClioBrx : @petergomezblog La Presidente von der Leyen é in auto isolamento per un contatto positivo al coronavirus. Giovedi'… - monicascapin77 : RT @RaiNews: #Francia, lo stilista giapponese #Kenzo morto per #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, oggi in Cdm le nuove misure restrittive per contenere il contagio Rai News Lamezia, una nuova guarigione dal Coronavirus in città: scendono a 22 i casi attivi

Lamezia Terme – È stata comunicata dall’Asp la guarigione di soggetto in precedenza positivo. Ad oggi in città si hanno, quindi, 22 casi, di cui 3 ricoveri e 19 isolamenti ...

Covid, chi ha la sindrome di Down muore di più? Aipd chiarisce e rassicura

Le precisazioni dall’associazione in merito al comunicato congiunto di Istituto superiore di Sanità e Policlinico Gemelli: “Risultati rilevanti per richiedere l’attenzione delle istituzioni sanitarie ...

Lamezia Terme – È stata comunicata dall’Asp la guarigione di soggetto in precedenza positivo. Ad oggi in città si hanno, quindi, 22 casi, di cui 3 ricoveri e 19 isolamenti ...Le precisazioni dall’associazione in merito al comunicato congiunto di Istituto superiore di Sanità e Policlinico Gemelli: “Risultati rilevanti per richiedere l’attenzione delle istituzioni sanitarie ...