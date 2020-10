Coronavirus, paura in Lombardia: si torna alle terapie intensive (Di lunedì 5 ottobre 2020) Due persone intubate a Bergamo, il Coronavirus torna aggressivo in Lombardia, 39 ad oggi i ricoverati nella Regione. Fonte foto: (Web)In Lombardia, continuano ad aumentare i pazienti ricoverati in terapia intensiva, a causa della forte carica del Covid-19. La Regione, aveva già previsto questa possibilità, pochi giorni fa, aumentando i posti per la terapia intensiva. In tutta la Regione, ad oggi, ce ne sono 39, divisi in 8 ospedali. Al 4 ottobre, sono ben 8 appunto, le strutture hub per Coronavirus, e sono: l’ospedale Niguarda di Milano con 6 intubati; l’ospedale Sacco, 4 intubati; il Policlinico di Milano, con 7 intubati; ed ancora, il San Gerardo di Monza ed il San Matteo di Pavia con 4 a testa e gli Ospedali Civili di Brescia: altri 4 intubati. A Bergamo ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Due persone intubate a Bergamo, ilaggressivo in, 39 ad oggi i ricoverati nella Regione. Fonte foto: (Web)In, continuano ad aumentare i pazienti ricoverati in terapia intensiva, a causa della forte carica del Covid-19. La Regione, aveva già previsto questa possibilità, pochi giorni fa, aumentando i posti per la terapia intensiva. In tutta la Regione, ad oggi, ce ne sono 39, divisi in 8 ospedali. Al 4 ottobre, sono ben 8 appunto, le strutture hub per, e sono: l’ospedale Niguarda di Milano con 6 intubati; l’ospedale Sacco, 4 intubati; il Policlinico di Milano, con 7 intubati; ed ancora, il San Gerardo di Monza ed il San Matteo di Pavia con 4 a testa e gli Ospedali Civili di Brescia: altri 4 intubati. A Bergamo ...

Antonel23399615 : RT @GiancarloDeRisi: Coronavirus. I lockdown fanno paura e Salvini sfida Conte: “I governatori della Lega diranno no a nuove chiusure. Va b… - liberadidonna1 : RT @fanpage: Donald Trump lascia l'ospedale e lancia questo messaggio alla Nazione - SoniaLaVera : RT @GiancarloDeRisi: Coronavirus. I lockdown fanno paura e Salvini sfida Conte: “I governatori della Lega diranno no a nuove chiusure. Va b… - maretegge : RT @GiancarloDeRisi: Coronavirus. I lockdown fanno paura e Salvini sfida Conte: “I governatori della Lega diranno no a nuove chiusure. Va b… - pietro_nurra : RT @fbordo: Qui come vedete ci sono tre messaggi fondamentali: 1) si sente benone dopo soli 3 giorni (nonostante 74 anni di età e sovrappes… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus paura Coronavirus, la seconda ondata fa paura: l’app Immuni supera i 7 milioni di download Il Riformista Covid 19, l’annuncio di Trump sulle sue condizioni di salute

Il presidente degli Stati Uniti d'America Trump, dopo l'annuncio della sua positività al Covid-19, invita a non aver paura del virus ...

Donald Trump è già guarito: lascio l'ospedale, mi sento meglio di 20 anni fa

Non abbiate paura del Covid. Non lasciategli dominare la vostra vita". Così il presidente Donald Trump, via Twitter, anticipando la conferenza stampa dei medici sul suo stato di salute dopo essere ...

Il presidente degli Stati Uniti d'America Trump, dopo l'annuncio della sua positività al Covid-19, invita a non aver paura del virus ...Non abbiate paura del Covid. Non lasciategli dominare la vostra vita". Così il presidente Donald Trump, via Twitter, anticipando la conferenza stampa dei medici sul suo stato di salute dopo essere ...