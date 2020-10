Coronavirus | ordinanza coprifuoco | bar e locali chiusi dalle 23 De Magistris furioso | è un favore alla camorra Critiche anche da Schiavo

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato questa mattina l'ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di conteni… - Agenzia_Ansa : Il sindaco di Napoli @demagistris attacca l'ordinanza del governatore della Campania: ''Così consegneremo a brev… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, nuove restrizioni: locali chiusi dopo le 23 - a42nno : RT @SkyTG24: Il governatore De Luca ha firmato una nuova ordinanza per contenere i contagi in #Campania: - Angelosantang14 : RT @Agenzia_Ansa: Il sindaco di Napoli @demagistris attacca l'ordinanza del governatore della Campania: ''Così consegneremo a breve molt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ordinanza

In Campania nuove restrizioni per contrastare il Covid-19. Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020 chiusure anticipate per i locali. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione, ...“Tutti vengono visitati – spiega Di Mauro – ma vengono ricoverati sono quelli con patologia conclamata da Covid-19”. “La situazione durerà ... diffusa all’esterno – conclude – Le ordinanze ci sono, ...