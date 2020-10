Coronavirus: Oms, 10% popolazione mondiale già infettato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ginevra, 5 ott. (Adnkronos Salute/Dpa) - Un iceberg di casi di Covid non ancora emerso. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, centinaia di milioni di persone potrebbero essere già state infettate dal nuovo Coronavirus, ben più dei circa 35 milioni 'censiti' dai conteggi ufficiali. "Le nostre migliori stime attuali ci dicono che circa il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere stato infettato da questo virus", ha detto oggi a Ginevra il capo delle operazioni di emergenza dell'Oms Mike Ryan all'Executive Board dell'Agenzia delle Nazioni Unite. Attualmente sul nostro pianeta vivono 7,8 miliardi di persone, secondo le statistiche delle Nazioni Unite. Ma la percentuale di soggetti con Covid-19 varia tra i Paesi, tra le città e le aree urbane e tra i gruppi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ginevra, 5 ott. (Adnkronos Salute/Dpa) - Un iceberg di casi di Covid non ancora emerso. Secondo l'Organizzazionedella sanità, centinaia di milioni di persone potrebbero essere già state infettate dal nuovo, ben più dei circa 35 milioni 'censiti' dai conteggi ufficiali. "Le nostre migliori stime attuali ci dicono che circa il 10% dellapotrebbe essere statoda questo virus", ha detto oggi a Ginevra il capo delle operazioni di emergenza dell'Oms Mike Ryan all'Executive Board dell'Agenzia delle Nazioni Unite. Attualmente sul nostro pianeta vivono 7,8 miliardi di persone, secondo le statistiche delle Nazioni Unite. Ma la percentuale di soggetti con Covid-19 varia tra i Paesi, tra le città e le aree urbane e tra i gruppi ...

