Coronavirus, oltre 35 milioni di contagi. Maglia nera in Europa il Regno Unito. A Parigi bar chiusi per 15 giorni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Von der Leyen in autoisolamento. Gli Usa si avvicinano a 210 mila decessi, boom di casi in Russia. In Gran Bretagna quasi 23 mila casi. La premier neozelandese annuncia la fine delle restrizioni ad Auckland Leggi su lastampa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Von der Leyen in autoisolamento. Gli Usa si avvicinano a 210 mila decessi, boom di casi in Russia. In Gran Bretagna quasi 23 mila casi. La premier neozelandese annuncia la fine delle restrizioni ad Auckland

petergomezblog : #Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: nel Regno Unito superati i 500mila casi, oltre 42mila vittime #CORONAVIRUS - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in India quasi 75mila nuovi casi e oltre 900 morti in 24 ore #CORONAVIRUS - sarabanda_ : Gli oltre 35mila decessi erano tutti malati di serie A ed ora sono morti di serie A: poi ci sono anche coglioni viv… - MICIO7BEAR : @HuffPostItalia Riguardati bene casomai oltre a trump il prossimo sei tu x coronavirus. Come si dice... Dio vede e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, oltre 35 milioni di contagi. Maglia nera in Europa il Regno Unito. A Parigi bar chiusi per 15 giorni La Stampa Germania. Trenta anni di unificazione. Ma l’Est continua a sentirsi in serie B

Da inizio pandemia i contagi da coronavirus sono circa 290.000, oltre 9.600 i morti. Nonostante questo la società tedesca è sempre più inquieta. Ogni weekend in migliaia scendono in piazza per ...

Covid, la storia più bella premiata dal concorso “Comunicare la gratuità”

L'emergenza Covid-19 vissuta dai volontari, la pandemia raccontata attraverso ... I lavori, uno per ogni giornalista, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 6 novembre 2020, pena esclusione ...

Da inizio pandemia i contagi da coronavirus sono circa 290.000, oltre 9.600 i morti. Nonostante questo la società tedesca è sempre più inquieta. Ogni weekend in migliaia scendono in piazza per ...L'emergenza Covid-19 vissuta dai volontari, la pandemia raccontata attraverso ... I lavori, uno per ogni giornalista, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 6 novembre 2020, pena esclusione ...