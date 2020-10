Coronavirus, oggi boom di casi positivi e allarmante aumento di ricoveri in tutti i reparti: i DATI tornano a fare paura (Di lunedì 5 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 16 morti, 767 guariti e 2.257 nuovi casi su 60.241 tamponi. oggi è risultato positivo il 3,75% dei tamponi effettuati, in forte aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (431), Lombardia (251), Lazio (248), Veneto (230), Toscana (185), Emilia Romagna (167), Piemonte (128) e Sicilia (129). Anche oggi la Calabria, con appena 23 nuovi positivi (di cui 4 migranti), è la Regione con il più basso aumento di nuovi casi rispetto al giorno precedente, in rapporto alla popolazione ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 16 morti, 767 guariti e 2.257 nuovisu 60.241 tamponi.è risultato positivo il 3,75% dei tamponi effettuati, in forterispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovisono stateCampania (431), Lombardia (251), Lazio (248), Veneto (230), Toscana (185), Emilia Romagna (167), Piemonte (128) e Sicilia (129). Anchela Calabria, con appena 23 nuovi(di cui 4 migranti), è la Regione con il più bassodi nuovirispetto al giorno precedente, in rapporto alla popolazione ...

In una nota il Comune fa sapere che da oggi cessano di avere effetti le disposizioni riguardanti ... ha comunicato che sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19. Sono tre, invece, i ...

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 208.340 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.086 (+23 rispetto a ieri), quelle ... provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Cosenza oggi registra 3 nuovi positivi, di ...

