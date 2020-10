Coronavirus, nuovo DPCM: nessuna limitazione per bar e ristoranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) nuovo DPCM con le norme di contenimento del Coronavirus: nessuna limitazione per bar e ristoranti, smentite ipotesi circolate. Non ci sarà alcuna limitazione prevista a livello nazionale per bar e ristoranti: il nuovo DPCM con le norme di contenimento del Coronavirus non sarà restrittivo come scritto da alcuni quotidiani. Lo spiegano bene fonti di Palazzo … Leggi su viagginews (Di lunedì 5 ottobre 2020)con le norme di contenimento delper bar e, smentite ipotesi circolate. Non ci sarà alcunaprevista a livello nazionale per bar e: ilcon le norme di contenimento delnon sarà restrittivo come scritto da alcuni quotidiani. Lo spiegano bene fonti di Palazzo …

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, nove quartieri di New York di nuovo in lockdown da mercoledì. De Blasio: “È un giorno difficile” - Agenzia_Ansa : Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di co… - rtl1025 : ?? #Coronavirus, oggi il nuovo #dpcm: #mascherine obbligatorie anche all'aperto e chiusure anticipate di locali - tavano_anna : RT @fattoquotidiano: EMERGENZA COVID Nuovo Dpcm 'Non ci saranno coprifuoco', leggete - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il Premier Conte: 'Non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown' -