Coronavirus: nuovi tamponi per i calciatori del Napoli, si prepara il ritiro a Castel Volturno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa mattina i calciatori del Napoli si sono sottoposti al tampone per il Coronavirus. Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra, Zielinski ed Elmas. Il club azzurro attende i risultati e poi dovrebbe scattare il ritiro di isolamento a Castel Volturno, in un hotel che sarà per due settimane un ambiente protetto in cui i calciatori si alleneranno senza avere contatti con l'esterno.

