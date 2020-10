Coronavirus, nuove rivelazioni della virologa Yan : “Virus creato a Wuhan, vi spiego come” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott – “Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dal Wuhan Istitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista cinese”: queste le parole a La Verità Li-Meng Yan, la virologa prima firmataria del Rapporto Yan la quale è sempre più convinta “si sia creato un virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori”. “Vivo sotto protezione” Il report della Yang, un paper di 26 pagine sul Coronavirus, in cui la virologa cinese sostiene di nuovo di aver iniziato le ricerche sul Covid-19 “il 31 dicembre” scorso e cioè “prima che il 7 gennaio le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott – “Ci troviamo davanti non a un virus derivato da un patogeno naturale, ma a un virus artificiale, elaborato e rilasciato dalIstitute of Virology, un laboratorio di massima sicurezza che è posto sotto il controllo del Partito comunista cinese”: queste le parole a La Verità Li-Meng Yan, laprima firmataria del Rapporto Yan la quale è sempre più convinta “si siaun virus letale al fine di diffonderlo senza poter risalire agli autori”. “Vivo sotto protezione” Il reportYang, un paper di 26 pagine sul, in cui lacinese sostiene di nuovo di aver iniziato le ricerche sul Covid-19 “il 31 dicembre” scorso e cioè “prima che il 7 gennaio le ...

