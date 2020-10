Coronavirus, nuove restrizioni in Gran Bretagna: coprifuoco per i pub (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua l’emergenza Coronavirus in Gran Bretagna. Il premier Johnson impone coprifuoco per i pub e meno restrizioni per i ricchi: pioggia di critiche. Il leader britannico Boris Johnson continua a scatenare sempre più polemiche per l’operato svolto in emergenza Covid-19. Infatti a causa del Coronavirus, il primo ministro ha imposto nuove misure restrittive in Gran … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua l’emergenzain. Il premier Johnson imponeper i pub e menoper i ricchi: pioggia di critiche. Il leader britannico Boris Johnson continua a scatenare sempre più polemiche per l’operato svolto in emergenza Covid-19. Infatti a causa del, il primo ministro ha impostomisure restrittive in… L'articolo proviene da .

