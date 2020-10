Coronavirus | nuova stretta di De Luca su bar e ristorazione | l’ordinanza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn aspro di giro di vite da parte del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che stamattina ha emanato una ordinanza che contiene provvedimenti per la lotta al, in particolare, per bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili: per loro, orario di chiusura fissato alle 23 dalla domenica al giovedì e alle 24 il venerdì e sabato. Inoltre, airistoranti, pizzerie ed altri esercizi della(pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. L'articolodi Desu bar e ...