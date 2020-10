Coronavirus: non ci saranno nuovi lockdown, ma restrizioni sì (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, a RaiNews24 ha affermato che si escludono nuovi lockdown ma che per escluderli del tutto bisogna contenere i contagi. “Proprio perché l’obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus” chiarisce Gualtieri. Intanto si procede con il nuovo dcpm che dovrebbe essere firmato dopodomani dal presidente del consiglio e che dovrebbe prevedere: mascherine anche all’aperto a livello nazionalelocali con chiusure anticipatenumero ridotto a feste private e cerimonie.Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri ha scritto su Facebook che “Il virus sta tornando, ma noi siamo più forti, lo abbiamo già dimostrato. E per questo motivo non dobbiamo ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, a RaiNews24 ha affermato che si escludonoma che per escluderli del tutto bisogna contenere i contagi. “Proprio perché l’obiettivo è non dover tornare a, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus” chiarisce Gualtieri. Intanto si procede con il nuovo dcpm che dovrebbe essere firmato dopodomani dal presidente del consiglio e che dovrebbe prevedere: mascherine anche all’aperto a livello nazionalelocali con chiusure anticipatenumero ridotto a feste private e cerimonie.Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri ha scritto su Facebook che “Il virus sta tornando, ma noi siamo più forti, lo abbiamo già dimostrato. E per questo motivo non dobbiamo ...

Risultato positivo al Covid-19 Massimo Giannini, direttore del quotidiano "La Stampa". Lo ha annunciato lui stesso tramite il suo profilo Twitter.

Novità in arrivo per il congedo dei genitori di under 14 messi in quarantena per contatto a scuola con un positivo al Covid-19. Si potrà fruire del congedo, in subordine allo ...

