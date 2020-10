sportli26181512 : Coronavirus, nessun nuovo positivo al #Genoa: A comunicarlo è la stessa società rossoblu che ha effettuato nuovi ta… - GreciGiulio : Nobel Medicina 2020 agli scienziati che hanno scoperto il virus dell’epatite C - - Oldgenoa : RT @lorenzo_semino: Genoa, nessun nuovo positivo al Coronavirus nell’ultimo giro di tamponi - ItaSportPress : Genoa, Maran sorride: nessun positivo al Coronavirus - - lorenzo_semino : Genoa, nessun nuovo positivo al Coronavirus nell’ultimo giro di tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nessun

Il Messaggero

Nessun nuovo positivo, quindi, per il club ligure che nei giorni scorsi si è trasformata in un vero e proprio cluster, dopo il diffondersi del Coronavirus all'interno della squadra che ad oggi conta ...LECCO – Sul versante economico non tira assolutamente buon vento a nessuna latitudine, tantomeno nei nostri territori lombardi. Oltre alle inevitabili conseguenze dovute al Covid-19, per il Comune di ...