Coronavirus nel Lazio, oggi 248 nuovi casi, 105 a Roma, cinque i decessi: «Vertice per controlli e restrizioni su movida» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 248 casi e di questi 105 a Roma, 5 i decessi e 34 i guariti. «Forte attenzione sulla provincia di Latina. oggi Vertice per controlli e restrizioni su movida. Domani al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’istituto Spallanzani e l’A.O San Camillo», ha commentato l’Assessore alla Salute Alessio D’Amato. Coronavirus nel Lazio: i dati dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi domiciliari o sono casi con link ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Su oltre 11 mila tamponinelsi registrano 248e di questi 105 a, 5 ie 34 i guariti. «Forte attenzione sulla provincia di Latina.persu. Domani al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’istituto Spallanzani e l’A.O San Camillo», ha commentato l’Assessore alla Salute Alessio D’Amato.nel: i dati dalle Asl Nella Asl1 sono 47 inelle ultime 24h e si tratta didomiciliari o sonocon link ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: superati i 35 milioni di casi nel mondo #ANSA - RaiNews : #Coronavirus. Picco nel sistema fognario di #Stoccolma: livelli di virus come a maggio - eziomauro : Coronavirus nel mondo, Parigi diventa zona di 'massima allerta'. Nove quartieri di New York in lock… - EmMicucci : #Coronavirus Nel #Lazio oggi ci sono 8.142 persone contagiate dal #covid - emanuelmme1 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 248 casi e di questi 105 a Roma, 5 i decessi e… -