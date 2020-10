Coronavirus, negli Stati Uniti oltre 50mila nuovi contagiati in un solo giorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti fanno registrare 50.044mila nuovi casi da Coronavirus. A riportarlo sono i dati della Johns Hopkins University. Le vittime, purtroppo, sono 690 (che, sommate alle precedenti, portano gli Stati Uniti a 209.721 vittime attuali). Con questi, i casi statunitensi totali salgono a quota 7.417.845. Come annunciato dal sindaco Bill de Blasio, mercoledì nove quartieri di New York, da Brooklin al Queens, saranno soggetti di nuovo al lockdown. Nel resto del mondo la situazione non è migliore. Parigi, infatti, è passata da “zona rossa” a “zona di massima allerta” e i bar rimarranno chiusi, come a Marsiglia. Scongiurata invece la chiusura dei ristoranti, che potranno rimanere aperti con un protocollo sanitario ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore, glifanno registrare 50.044milacasi da. A riportarlo sono i dati della Johns Hopkins University. Le vittime, purtroppo, sono 690 (che, sommate alle precedenti, portano glia 209.721 vittime attuali). Con questi, i casi statunitensi totali salgono a quota 7.417.845. Come annunciato dal sindaco Bill de Blasio, mercoledì nove quartieri di New York, da Brooklin al Queens, saranno soggetti di nuovo al lockdown. Nel resto del mondo la situazione non è migliore. Parigi, infatti, è passata da “zona rossa” a “zona di massima allerta” e i bar rimarranno chiusi, come a Marsiglia. Scongiurata invece la chiusura dei ristoranti, che potranno rimanere aperti con un protocollo sanitario ...

