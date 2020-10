Coronavirus | Massimo Galli | «Nuove misure inevitabili | spero non siano tardive»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) «Siamo in pericolosa ascesa, è sufficiente un’aritmetica elementare per capirlo. Il trend è in chiara ascesa e questo implica la necessità di interventi decisi. È un andamento che non può che essere considerato preoccupante», queste le parole del professor, primario infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, intervenuto ad “Agorà”. A proposito del crescente aumento dei contagi l’esperto ha detto: «È stata un’estate troppo frizzante per molti aspetti, troppo fuori norma. Quanto sia l’impatto delle scuole ancora non si può dire, anche se nel Lazio ci sono state segnalazioni. Le scuole stanno dando il loro contributo, non tanto all’interno quanto all’esterno», ha precisato ...