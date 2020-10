Coronavirus, martedì Consiglio dei ministri per proroga stato d’emergenza. Poi ok a dpcm. Speranza conferma: “Stretta su mascherine” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un nuovo Consiglio dei ministri convocato per martedì sera che darà il via libera alla proroga dello stato di emergenza. A seguire, la firma del nuovo dpcm per nuove misure restrittive anti-Covid. Sono questi i passaggi previsti dall’esecutivo per rispondere all’aumento dei contagi, stabilmente oltre i 2mila casi da diversi giorni, e delle ospedalizzazioni di malati di Covid. Il nuovo dpcm dovrebbe avere una durata di trenta giorni: si confermano tutte le misure vigenti e la stretta sull’utilizzo delle mascherine, che diventeranno obbligatorie anche all’aperto. Lo ha annunciato il ministro della salute, Roberto Speranza, nell’incontro in videoconferenza con gli enti locali. Al momento non sono previste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un nuovodeiconvocato per martedì sera che darà il via libera alladellodi emergenza. A seguire, la firma del nuovoper nuove misure restrittive anti-Covid. Sono questi i passaggi previsti dall’esecutivo per rispondere all’aumento dei contagi, stabilmente oltre i 2mila casi da diversi giorni, e delle ospedalizzazioni di malati di Covid. Il nuovodovrebbe avere una durata di trenta giorni: sino tutte le misure vigenti e la stretta sull’utilizzo delle mascherine, che diventeranno obbligatorie anche all’aperto. Lo ha annunciato il ministro della salute, Roberto, nell’incontro in videoconferenza con gli enti locali. Al momento non sono previste ...

