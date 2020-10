Coronavirus, l’esperto medico contro Trump in giro col suv: «Gesto folle, mette a rischio il suo staff». Nel Regno Unito superati i 500 mila casi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Usa EPA/THE WHITE HOUSE / TIA DUFOUR Una delle foto diffuse dalla Casa Bianca che mostra il presidente Usa Donald Trump impegnato al lavoro dall’ospedale Walter ReedScoppiano le prime polemiche dopo il Gesto clamoroso di Donald Trump, che ha deciso di uscire per alcuni minuti dall’ospedale Walter Reed a bordo del suv presidenziale per salutare i fan assiepati fuori dalla struttura militare, dove il presidente Usa è ricoverato perché positivo al Coronavirus. La condanna è del dottor James Phillips, medico che frequenta anche l’ospedale militare Walter Reed e capo del dipartimento di medicina di emergenza alla Georgetown university. Su Twitter Phillips ha parlato di: «Irresponsabilità sbalorditiva», visto che il presidente americano ha esposto ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Usa EPA/THE WHITE HOUSE / TIA DUFOUR Una delle foto diffuse dalla Casa Bianca che mostra il presidente Usa Donaldimpegnato al lavoro dall’ospedale Walter ReedScoppiano le prime polemiche dopo ilclamoroso di Donald, che ha deciso di uscire per alcuni minuti dall’ospedale Walter Reed a bordo del suv presidenziale per salutare i fan assiepati fuori dalla struttura militare, dove il presidente Usa è ricoverato perché positivo al. La condanna è del dottor James Phillips,che frequenta anche l’ospedale militare Walter Reed e capo del dipartimento di medicina di emergenza alla Georgetown university. Su Twitter Phillips ha parlato di: «Irresponsabilità sbalorditiva», visto che il presidente americano ha esposto ...

