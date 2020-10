Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 50mila nuovi casi in USA, “aumenta il tasso giornaliero di contagi” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono oltre 35 milioni (35.157.350) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.037.075, mentre le guarigioni sono 24.505.898. Gli Stati Uniti hanno registrato 50.044 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale nel Paese a oltre 7,4 milioni. Le vittime da ieri sono invece 690, per un bilancio totale dei morti correlati al Covid di 209.721. La CNN ha riferito che “solo tre stati Usa stanno segnalando un calo dei nuovi casi di Covid-19 rispetto alla scorsa settimana, poiché il paese ha raggiunto il tasso giornaliero più alto di nuovi contagi in quasi due ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono oltre 35 milioni (35.157.350) i contagi totali dinel: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.037.075, mentre le guarigioni sono 24.505.898. Gli Stati Uniti hanno registrato 50.044dinelle24 ore, che portano il totale nel Paese a oltre 7,4 milioni. Le vittime da ieri sono invece 690, per un bilancio totale dei morti correlati al Covid di 209.721. La CNN ha riferito che “solo tre stati Usa stanno segnalando un calo deidi Covid-19 rispetto alla scorsa settimana, poiché il paese ha raggiunto ilpiù alto dicontagi in quasi due ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, in arrivo nuovo dpcm: verso obbligo di mascherine in tutta Italia. Ultime notizie Fanpage.it Coronavirus: D’amato, 30 positivi nella Asl Roma 4 con 2 casi di rientro da Spagna

Roma, 04 ott 17:59 - (Agenzia Nova) - "Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi di rientro dalla Spagna, venti sono i contatti di casi già... (Com) TUTTE LE NOTIZIE ...

Corea del Sud: coronavirus, casi in calo nonostante le festività

Seul, 05 ott 07:01 - (Agenzia Nova) - Le autorità della Corea del Sud hanno segnalato meno di 100 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bilancio resta così al di sotto dei cento casi ...

