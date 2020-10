Coronavirus, la nuova frontiera degli anticorpi monoclonali ha uno sponsor d’eccezione alla Casa Bianca (Di lunedì 5 ottobre 2020) La recente sortita di Donald Trump dall’ospedale di Walter Reed a bordo del suv presidenziale ha suscitato comprensibili critiche. Non sappiamo quanto potrebbe durare la terapia a cui viene sottoposto, ma siamo abbastanza sicuri del pericolo di contagio a cui ha esposto il personale della sua scorta. Al di là delle necessità della campagna presidenziale, questo episodio potrebbe essere un indizio dell’efficacia della somministrazione di anticorpi monoclonali, scongiurando i decorsi più gravi della malattia dovuta al nuovo Coronavirus. Eppure, dati alla mano, non ne siamo tanto sicuri. Diversamente dal mero uso del plasma, qui si tratta invece di selezionare e clonare esclusivamente quegli anticorpi che hanno “imparato” a riconoscere e neutralizzare ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) La recente sortita di Donald Trump dall’ospedale di Walter Reed a bordo del suv presidenziale ha suscitato comprensibili critiche. Non sappiamo quanto potrebbe durare la terapia a cui viene sottoposto, ma siamo abbastanza sicuri del pericolo di contagio a cui ha esposto il personale della sua scorta. Al di là delle necessità della campagna presidenziale, questo episodio potrebbe essere un indizio dell’efficacia della somministrazione di, scongiurando i decorsi più gravi della malattia dovuta al nuovo. Eppure, datimano, non ne siamo tanto sicuri. Diversamente dal mero uso del plasma, qui si tratta invece di selezionare e clonare esclusivamente quegliche hanno “imparato” a riconoscere e neutralizzare ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, Nuova Zelanda: "Abbiamo battuto il virus di nuovo" - Mondo Agenzia ANSA Coronavirus: Boccia a governatori, 'ora massima unità come in fase più critica'

L’appello di Fedriga: «Vaccinatevi, è una battaglia di comunità»

Il governatore è stato il primo a fare l’antinfluenzale nel palazzo della Regione. In arrivo le linee guida per evitare i tamponi ai bambini colpiti dai mali di stagione ...

