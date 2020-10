Coronavirus Italia, scatta un’altra zona rossa: il comune è in pieno lockdown (Di lunedì 5 ottobre 2020) C’è una nuova zona rossa in Italia, precisamente in Sicilia. Si tratta di Villafrati, comune Italiano di 3mila abitanti della città metropolitana di Palermo. L’ha istituita il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con un’apposita ordinanza firmata dopo aver sentito il sindaco, Francesco Agnello, positivo al Coronavirus e ricoverato in ospedale. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 14 di lunedì 5 ottobre, si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che di ottanta persone. Già la scorsa primavera il comune di Villafrati era stato ‘zona ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) C’è una nuovain, precisamente in Sicilia. Si tratta di Villafrati,no di 3mila abitanti della città metropolitana di Palermo. L’ha istituita il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con un’apposita ordinanza firmata dopo aver sentito il sindaco, Francesco Agnello, positivo ale ricoverato in ospedale. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 14 di lunedì 5 ottobre, si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che di ottanta persone. Già la scorsa primavera ildi Villafrati era stato ‘...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - SkyTG24 : Coronavirus, il governo pensa di estendere obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - GEscortitalia : Toyboy gambiano riceve 60.000 euro e sposa anziana: “Voglio che muoia con me” Clicca qui: - trimpa48 : RT @SkyTG24: Coronavirus, il governo pensa di estendere obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia -