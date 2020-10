Coronavirus Italia, scatta l’allarme degli esperti: “Nuove misure inevitabili. Rischiamo come marzo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo in pericolosa ascesa, è sufficiente un’aritmetica elementare per capirlo. Il trend è in chiara ascesa e questo implica la necessità di interventi decisi. È un andamento che non può che essere considerato preoccupante”. Sono le parole del professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, a Agorà. “È stata un’estate troppo frizzante per molti aspetti, troppo fuori norma. Quanto sia l’impatto delle scuole ancora non si può dire, anche se nel Lazio ci sono state segnalazioni. Le scuole stanno dando il loro contributo, non tanto all’interno quanto all’esterno”, aggiunge. Sullo schermo scorrono immagini che documentano assembramenti in un locale. “Stiamo andando a rischiare una situazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo in pericolosa ascesa, è sufficiente un’aritmetica elementare per capirlo. Il trend è in chiara ascesa e questo implica la necessità di interventi decisi. È un andamento che non può che essere considerato preoccupante”. Sono le parole del professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco-universitàStudi di Milano, a Agorà. “È stata un’estate troppo frizzante per molti aspetti, troppo fuori norma. Quanto sia l’impatto delle scuole ancora non si può dire, anche se nel Lazio ci sono state segnalazioni. Le scuole stanno dando il loro contributo, non tanto all’interno quanto all’esterno”, aggiunge. Sullo schermo scorrono immagini che documentano assembramenti in un locale. “Stiamo andando a rischiare una situazione ...

