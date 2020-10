Coronavirus Italia, disposta zona Rossa: firmata l’ordinanza poco fa (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il provvedimento entrerà in vigore alle 14 di oggi. Il provvedimento si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell'Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone. Villafrati che era già stato zona Rossa per oltre un mese durante l'ondata di Covid-19 in primavera, si aggiunge alle altre quattro aree attualmente off limits sedi della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. "E' una misura di primo contenimento - sottolinea il governatore - concordata con l’amministrazione comunale e resa obbligatoria per evitare la diffusione incontrollata del virus. Troppi positivi in pochi giorni dimostrano che non sono state adottate le minime precauzioni richieste. Possiamo prevedere le regole più ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il provvedimento entrerà in vigore alle 14 di oggi. Il provvedimento si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell'Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone. Villafrati che era già statoper oltre un mese durante l'ondata di Covid-19 in primavera, si aggiunge alle altre quattro aree attualmente off limits sedi della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. "E' una misura di primo contenimento - sottolinea il governatore - concordata con l’amministrazione comunale e resa obbligatoria per evitare la diffusione incontrollata del virus. Troppi positivi in pochi giorni dimostrano che non sono state adottate le minime precauzioni richieste. Possiamo prevedere le regole più ...

