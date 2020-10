Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 5 ottobre: morti, contagi, guariti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 5 ottobre 2020. È di 58.903 persone attualmente positive (+1.474), 36.002 morti (+16), 232.681 guariti (+767), per un totale di 327.586 casi (+2.257), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 58.903 pazienti attualmente positivi, 3.487 sono ricoverati con sintomi (+200), 323 sono in terapia intensiva (+20) e 55.093 sono invece in ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, lunedì 52020. È di 58.903 persone attualmente positive (+1.474), 36.002(+16), 232.681(+767), per un totale di 327.586 casi (+2.257), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 58.903 pazienti attualmente positivi, 3.487 sono ricoverati con sintomi (+200), 323 sono in terapia intensiva (+20) e 55.093 sono invece in ...

Advertising

fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - SkyTG24 : Coronavirus, il governo pensa di estendere obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia - Rolfi39 : RT @Agenzia_Ansa: Calano i contagi in Italia: +2.257 nelle ultime 24 ore. Ma a fronte di un numero molto basso di tamponi, come di consueto… - FabrizioMarche6 : RT @a_meluzzi: Coronavirus, i virologi Crisanti e Galli contro la mascherina all'aperto: 'Un'assurdità. Non serve se intorno non c'è nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Da quando si potrà fare il vaccino per l’influenza stagionale

La raccomandazione a difendersi contro i virus influenzali quest’anno è ancora più forte con l’emergenza Covid-19, al fine di facilitare ... influenzali in Italia, il periodo destinato ...

Scaricare App Immuni, segno di responsabilità e altruismo

Era già previsto che avremmo dovuto affrontare una nuova difficile stagione per la pandemia da Covid-19. Che non avremmo dovuto abbandonare comportamenti protettivi a tutela di ognuno e ...

La raccomandazione a difendersi contro i virus influenzali quest’anno è ancora più forte con l’emergenza Covid-19, al fine di facilitare ... influenzali in Italia, il periodo destinato ...Era già previsto che avremmo dovuto affrontare una nuova difficile stagione per la pandemia da Covid-19. Che non avremmo dovuto abbandonare comportamenti protettivi a tutela di ognuno e ...