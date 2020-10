Coronavirus Italia, bollettino 5 ottobre: 2.257 nuovi casi. I tamponi sono 60.241 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rimangono sopra quota 2mila i nuovi contagi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 2.257, il calo rispetto a ieri (2.578). Diminuisce però sensibilmente il numero dei tamponi giornalieri effettuati (60.241, ieri 92.714). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime sono 16, mentre le terapie intensive salgono di 20 unità per un totale di 323. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rimangono sopra quota 2mila icontagi diinnelle ultime 24 ore:2.257, il calo rispetto a ieri (2.578). Diminuisce però sensibilmente il numero deigiornalieri effettuati (60.241, ieri 92.714). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 5(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE). Le vittime16, mentre le terapie intensive salgono di 20 unità per un totale di 323.

