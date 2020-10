Coronavirus Italia, 2257 contagi e 16 morti nelle ultime 24 ore (Di lunedì 5 ottobre 2020) È di 58.903 persone attualmente positive , +1.474,, 36.002 morti , +16,, 232.681 guariti , +767,, per un totale di 327.586 casi , +2.257,, il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) È di 58.903 persone attualmente positive , +1.474,, 36.002, +16,, 232.681 guariti , +767,, per un totale di 327.586 casi , +2.257,, il bilancio della pandemia dainemerso ...

Advertising

fanpage : Si va verso l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - SkyTG24 : Coronavirus, il governo pensa di estendere obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia - Fortunablu17 : RT @EmilioBerettaF1: L'unico italiano ad aver messo piede nel laboratorio di virologia di Wuhan: 'Ecco perché il Covid non viene da lì' htt… - Tonino775 : RT @a_meluzzi: Coronavirus, i virologi Crisanti e Galli contro la mascherina all'aperto: 'Un'assurdità. Non serve se intorno non c'è nessun… -