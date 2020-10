Coronavirus in Toscana | 2 decessi 1 a Firenze | 1 a Pistoia | età media 78 anni 185 nuovi contagi | oggi 5 ottobre Età media 41 anni

Advertising

stefanopezzola : Coronavirus: in Toscana 185 nuovi, 41 anni l'età media; 2 decessi #arezzo #asintomatici #covid #covid_19… - pimpi59 : RT @LMtredici: #coronavirus #toscana 5 ottobre 185 nuove diagnosi 2 decessi 5314 tamponi (3,48% pos.) 80 guariti 19 ricoveri (+6 ti / +13 o… - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Coronavirus #Toscana, 185 nuovi casi ma con tremila tamponi in meno. Due decessi #COVID19italia #COVID19 #coronavirus ht… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 2 decessi (1 a Firenze, 1 a Pistoia, età media 78 anni). 185 nuovi contagi, oggi 5 ottobre.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Firenze – In Toscana i casi di positività al Coronavirus sono 185 in più rispetto a ieri (101 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,2% in più ...In Toscana sono 15.764 i casi di positività al Coronavirus, 185 in più rispetto a ieri (101 identificati in corso di tracciamento e 84 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,2% in più ...