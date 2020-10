Coronavirus, in Russia 11.000 positivi al giorno. Totale dei contagi record: 1.225.889. Mosca a rischio lockdown (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, dal Cremlino arrivano numeri da brivido. Dalla Russia al momento Putin tace. Ma il nuovo record di contagi fa paura: le autorità sanitarie hanno registrato 10.888 nuovi casi di Coronavirus, il numero più alto dal 12 maggio. A Mosca, dove le autorità starebbero valutando il lockdown, i nuovi contagi accertati sono 3.537. Il numero dei decessi è salito di 117 unità, portando il Totale dall’inizio della pandemia a 21.475. Mentre il Totale dei contagi accertati è 1.225.889. Coronavirus, in Russia record di casi. E 11.000 positivi al giorno Un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020), dal Cremlino arrivano numeri da brivido. Dallaal momento Putin tace. Ma il nuovodifa paura: le autorità sanitarie hanno registrato 10.888 nuovi casi di, il numero più alto dal 12 maggio. A, dove le autorità starebbero valutando il, i nuoviaccertati sono 3.537. Il numero dei decessi è salito di 117 unità, portando ildall’inizio della pandemia a 21.475. Mentre ildeiaccertati è 1.225.889., indi casi. E 11.000alUn ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Covid: 45mila morti in #Russia, il doppio degli ufficiali #ANSA - AndreaStair : RT @bad_scientists: NO DATA, NO PARTY. - SecolodItalia1 : Coronavirus, in Russia 11.000 positivi al giorno. Totale dei contagi record: 1.225.889. Mosca a rischio lockdown… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: 45mila morti in #Russia, il doppio degli ufficiali #ANSA - emanuelmme1 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: 45mila morti in #Russia, il doppio degli ufficiali #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Russia Record di contagi in Russia, Mosca rischia il lockdown AGI - Agenzia Italia Coronavirus, aggiornamento (5/10): 167 nuovi positivi in regione di cui 84 asintomatici. Stabili i ricoveri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati ... il tampone richiesto dal medico di famiglia per sintomi, uno di rientro dalla Russia, due a seguito di tampone da ...

Ma voi lo indossereste un gioiello a forma di Covid?

Nel marzo di quest’anno, in piena quarantena, quando il Covid-19 cominciava a diventare quello spauracchio ... idea (non nuova peraltro visto che nel maggio scorso una gioielleria russa, la Dr.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati ... il tampone richiesto dal medico di famiglia per sintomi, uno di rientro dalla Russia, due a seguito di tampone da ...Nel marzo di quest’anno, in piena quarantena, quando il Covid-19 cominciava a diventare quello spauracchio ... idea (non nuova peraltro visto che nel maggio scorso una gioielleria russa, la Dr.