Coronavirus in Lombardia | oggi due decessi e 251 nuovi positivi con meno tamponi | 51 sono a Milano

(Di lunedì 5 ottobre 2020) In251 ial con 8.075effettuati per una percentuale pari al 3,1 per cento. Lo comunica la Regione nel quotidiano report sulla diffusione del covid - 19 in cui ...

RegLombardia : #LNews 314 i nuovi positivi a fronte di 14.795 tamponi, per una percentuale pari all’2,1%. Lieve calo dei ricoverat… - RegLombardia : #LNews Sono 251 i nuovi positivi con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Nessun caso a Lodi… - RegLombardia : #LNews forte incremento di guariti e dimessi (+392). A fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi… - GMarzop : Coronavirus Lombardia: 251 nuovi casi I DATI DEL 5 OTTOBRE – Prima la Martesana - aledellab : ?? Regioni testati/positivi > 5% #Piemonte 14,83% #Liguria 13,16% #ValledAosta 13,13% #Campania 12,45% #Trento 11,24… -

Sono 251 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Sono 2 le vittime e 2 i nuovi ricoveri in intensiva, mentre i guariti o ...Sono 251 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 44 'debolmente positivi' e uno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati, si comunica da ...