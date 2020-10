Coronavirus, in Lombardia non arrivano 1,5 milioni di vaccini antinfluenzali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nessuna offerta valida, quindi, nessuna maxi fornitura d’urgenza dei vaccini antinfluenzali per la Regione Lombardia. Nessuna maxi fornitura dei vaccini antinfluenzali La gara, indetta a settembre, per la maxi fornitura d’urgenza dei vaccini antinfluenzali è saltata. Erano state richieste 1,5 milioni di dosi, al prezzo di 10 euro l’una – il doppio rispetto a quanto offerto inizialmente -, per un totale di 15 milioni di euro. Aria, ossia l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, aveva persino proposto di versare straordinariamente le somma in anticipo, ma neanche questo è servito. Ad oggi, la Regione Lombardia – che ha vinto quattro gare su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nessuna offerta valida, quindi, nessuna maxi fornitura d’urgenza deiper la Regione. Nessuna maxi fornitura deiLa gara, indetta a settembre, per la maxi fornitura d’urgenza deiè saltata. Erano state richieste 1,5di dosi, al prezzo di 10 euro l’una – il doppio rispetto a quanto offerto inizialmente -, per un totale di 15di euro. Aria, ossia l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, aveva persino proposto di versare straordinariamente le somma in anticipo, ma neanche questo è servito. Ad oggi, la Regione– che ha vinto quattro gare su ...

