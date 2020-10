Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 5 ottobre: due decessi e 251 nuovi positivi con meno tamponi. (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Lombardia sono 251 i nuovi positivi al con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1 per cento. Lo comunica la Regione nel quotidiano report sulla diffusione del covid - 19 in cui ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Insono 251 ial con 8.075effettuati per una percentuale pari al 3,1 per cento. Lo comunica la Regione nel quotidiano report sulla diffusione del covid - 19 in cui ...

Advertising

RegLombardia : #LNews 314 i nuovi positivi a fronte di 14.795 tamponi, per una percentuale pari all’2,1%. Lieve calo dei ricoverat… - RegLombardia : #LNews Sono 251 i nuovi positivi con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Nessun caso a Lodi… - RegLombardia : #LNews forte incremento di guariti e dimessi (+392). A fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi… - AlexTheMod : RT @ilriformista: #Coronavirus, tamponi dimezzati ma 2.257 contagi: #Campania e #Lombardia le più colpite - alcinx : RT @LuinoNotizie: #Coronavirus, nel #Varesotto altri 16 casi. In #Lombardia sono 251 -