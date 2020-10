Coronavirus, in Lombardia 251 nuovi casi A Bergamo nove nuovi positivi - I dati (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono 251 i nuovi positivi con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Nessun caso Lodi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono 251 icon 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Nessun caso Lodi.

Advertising

RegLombardia : #LNews 314 i nuovi positivi a fronte di 14.795 tamponi, per una percentuale pari all’2,1%. Lieve calo dei ricoverat… - RegLombardia : #LNews forte incremento di guariti e dimessi (+392). A fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi… - RegLombardia : #LNews Sono 251 i nuovi positivi con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Nessun caso a Lodi… - ChiaraBaldi86 : Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: +251 (di cui 44 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico)… - radiolombardia : Coronavirus: in Lombardia 251 nuovi positivi, schizza al 3,1% il rapporto coi tamponi - -