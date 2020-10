Coronavirus in Italia, ultime notizie. Sicilia, Musumeci istituisce “zona rossa” a Villafrati (Palermo) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – È di 57.429 persone attualmente positive il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Sicilia, Musumeci istituisce “zona rossa” a Villafrati ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)in, ledi oggi– È di 57.429 persone attualmente positive il bilancio della pandemia dainsecondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, lunedì 5 ottobre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 –“zona rossa” a...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - SkyTG24 : Coronavirus, il governo pensa di estendere obbligo mascherina all'aperto in tutta Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 ottobre: 2.578 nuovi casi e 18 morti - infoitinterno : Coronavirus, il nuovo Dpcm del premier Conte: verso l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutt’Italia, ipotesi c… - bizcommunityit : Coronavirus, in Italia 2.578 nuovi casi e altri 18 decessi | Verso l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Ital… -