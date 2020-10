Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 5 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 ottobre Secondo giorno di contagi in calo in Italia. I positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.257 su poco più di 60mila tamponi. La regione con più casi è ancora la Campania (+431) mentre nessuna ha avuto zero contagi. In calo i decessi (16), aumenta la pressione sui servizi sanitari. Persone che hanno contratto il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 5 ottobre Secondo giorno di contagi in calo in. I positivi registrati nelle24 ore sono 2.257 su poco più di 60mila tamponi. La regione con più casi è ancora la Campania (+431) mentre nessuna ha avuto zero contagi. In calo i decessi (16), aumenta la pressione sui servizi sanitari. Persone che hanno contratto il ...

