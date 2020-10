Coronavirus, in India quasi 75mila nuovi casi e oltre 900 morti in 24 ore (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'India ha registrato 74.442 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese a oltre 6,63 milioni. Lo ha riferito il ministero della Sanità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'ha registrato 74.442dinelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio complessivo delle infezioni nel Paese a6,63 milioni. Lo ha riferito il ministero della Sanità ...

