Coronavirus: in corso riunione Speranza-Boccia con Regioni e Comuni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione tra i ministri della Salute e agli Affari Regionali, Roberto Speranza e Francesco Boccia, con i governatori, l'Anci e l'Upi in vista del nuovo Dpcm che prorogherà lo stato di emergenza fino al 31 gennaio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - E' iniziata latra i ministri della Salute e agli Affari Regionali, Robertoe Francesco, con i governatori, l'Anci e l'Upi in vista del nuovo Dpcm che prorogherà lo stato di emergenza fino al 31 gennaio.

Open_gol : Coronavirus, la Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sul caso Napoli: verifiche in corso sull’applicazione dei… - TV7Benevento : Coronavirus: in corso riunione Speranza-Boccia con Regioni e Comuni... - seniobonini : RT @RaiStudio24: Roberto #Gualtieri (@gualtierieurope), Min. dell'#Economia, a #Studio24: il Paese ha reagito bene alla crisi del #coronavi… - Notiziedi_it : Coronavirus, la Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sul caso Napoli: verifiche in corso sull’applicazione dei… - DMenenti : RT @CNOPsicologi: «Oltre alla pandemia di covid in corso e gli effetti che sicuramente sta avendo sugli alunni, non bisogna trascurare i pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus corso Coronavirus, alunno positivo alla Scuola Poerio di Corso Vittorio Emanuele: chiusa per sanificazione Fanpage.it Covid, a Roma il Premio Anima Menzione speciale a L’Eco di Bergamo

Un tema ancora più sentito quest’anno, alla luce della pandemia ancora in corso. Tra gli ospiti erano presenti il ... nonostante le difficoltà vissute in una delle zone più duramente colpite dal Covid ...

Coronavirus: in corso riunione Speranza-Boccia con Regioni e Comuni

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione tra i ministri della Salute e agli Affari Regionali, Roberto Speranza e Francesco Boccia, con i governatori, l'Anci e l'Upi in vista del nuovo Dpcm ...

Un tema ancora più sentito quest’anno, alla luce della pandemia ancora in corso. Tra gli ospiti erano presenti il ... nonostante le difficoltà vissute in una delle zone più duramente colpite dal Covid ...Roma, 5 ott. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione tra i ministri della Salute e agli Affari Regionali, Roberto Speranza e Francesco Boccia, con i governatori, l'Anci e l'Upi in vista del nuovo Dpcm ...