Coronavirus, in corso la sanificazione della redazione de “La Stampa”: positivo Massimo Giannini (Di lunedì 5 ottobre 2020) Massimo Giannini è risultato positivo al Coronavirus: secondo Dagospia il giornalista italiano, direttore de La Stampa da aprile 2020, è stato contagiato. E’ dunque in corso l’evacuazione della redazione per la sanificazione dei locali. Dopo che verranno sanificati i locali, i giornalisti potranno rientrare in redazione. Pochi minuti fa, Giannini ha annunciato la sua positività al Coronavirus su Twitter: “dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020)è risultatoal: secondo Dagospia il giornalista italiano, direttore de La Stampa da aprile 2020, è stato contagiato. E’ dunque inl’evacuazioneper ladei locali. Dopo che verranno sanificati i locali, i giornalisti potranno rientrare in. Pochi minuti fa,ha annunciato la sua positività alsu Twitter: “dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sonoal #COVID19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il #virus ...

Advertising

CNOPsicologi : «Oltre alla pandemia di covid in corso e gli effetti che sicuramente sta avendo sugli alunni, non bisogna trascurar… - occhio_notizie : Le riunioni del #Comitato delle #ProtezioneCivile sono già in corso - arquer12 : RT @nonvotoilpd: Il Governo schiera l'Esercito per fermare chi potrebbe andare a comprare le zucchine senza mascherina, non per difendere i… - pescarese73 : RT @nonvotoilpd: Il Governo schiera l'Esercito per fermare chi potrebbe andare a comprare le zucchine senza mascherina, non per difendere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus corso Coronavirus, alunno positivo alla Scuola Poerio di Corso Vittorio Emanuele: chiusa per sanificazione Fanpage.it Coronavirus, Massimo Giannini positivo: evacuata tutta la redazione de "La Stampa"

Oltre a Beatrice Lorenzin, anche Massimo Giannini è risultato positivo al coronavirus. La notizia arriva da Dagospia che svela che alla Stampa - giornale di cui Giannini è direttore - è in corso ...

Vela: Azzurra si ferma, lascia la Classe Tp 52

È stata una cavalcata lunga 10 stagioni e costellata di successi, l'ultimo dei quali a marzo scorso, con la vittoria della tappa di Città del Capo, l'unica disputata in questa stagione a causa della ...

Oltre a Beatrice Lorenzin, anche Massimo Giannini è risultato positivo al coronavirus. La notizia arriva da Dagospia che svela che alla Stampa - giornale di cui Giannini è direttore - è in corso ...È stata una cavalcata lunga 10 stagioni e costellata di successi, l'ultimo dei quali a marzo scorso, con la vittoria della tappa di Città del Capo, l'unica disputata in questa stagione a causa della ...