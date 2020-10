Coronavirus, in Campania ristoranti e bar chiusi alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) ristoranti e bar chiusi alle 23 in Campania, con una (lieve) deroga nel weekend. Il governatore Vincenzo De Luca ha appena emanato una nuova ordinanza per limitare il contagio da Covid 19 nella sua regione. Negli ultimi giorni la Campania è tra le aree più colpite dal virus. Con l’ordinanza, poi, è stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Chiusura obbligatoria alle 23 non solo per bar, ma anche per gelaterie, pasticcerie ed attività commerciali simili dalla domenica al giovedì. Stop a mezzanotte il venerdì e il sabato. Per le attività di ristorazione, compresi pub e pizzerie, è consentito far accedere i clienti fino alle 23 per tutta la settimana compreso il weekend. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020)e bar23 in, con una (lieve) deroga nel weekend. Il governatore Vincenzo De Luca ha appena emanato una nuova ordinanza per limitare il contagio da Covid 19 nella sua regione. Negli ultimi giorni laè tra le aree più colpite dal virus. Con l’ordinanza, poi, è stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Chiusura obbligatoria23 non solo per bar, ma anche per gelaterie, pasticcerie ed attività commerciali simili dalla domenica al giovedì. Stop a mezzanotte il venerdì e il sabato. Per le attività di ristorazione, compresi pub e pizzerie, è consentito far accedere i clienti fino23 per tutta la settimana compreso il weekend.

