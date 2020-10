Coronavirus | in Campania chiusura obbligatoria dei locali alle 23

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) NAPOLI – Chiusura obbligatoria alle 23 per bar, gelaterie, pasticcerie ed attività commerciali simili dalla domenica al giovedì. Stop a mezzanotte il venerdì e il sabato. Per le attività di ristorazione, compresi pub e pizzerie, è consentito far accedere i clienti fino alle 23 per tutta la settimana compreso il weekend. Questa regola vale anche per l'asporto, mentre non ci sono limitazioni orarie per le consegne a domicilio. È quanto prevede un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Le disposizioni sono valide da oggi fino al 20 ottobre. Prorogato l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto per l'intero arco della giornata.