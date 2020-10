Coronavirus, impennata di casi a New York da mercoledì 9 quartieri in lockdown (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’annuncio è stato fatto dal sindaco De Blasio a causa di un’impennata di casi nella città di New York, sono interessati nove quartieri a Brooklyn e Queens. La Francia è in massima allerta a causa dell’ulteriore aggravarsi della situazione contagi Nel mondo si contano ormai 35milioni di contagi dall’inizio della pandemia. Le più grandi capitali … L'articolo Coronavirus, impennata di casi a New York da mercoledì 9 quartieri in lockdown proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’annuncio è stato fatto dal sindaco De Blasio a causa di un’dinella città di New, sono interessati novea Brooklyn e Queens. La Francia è in massima allerta a causa dell’ulteriore aggravarsi della situazione contagi Nel mondo si contano ormai 35milioni di contagi dall’inizio della pandemia. Le più grandi capitali … L'articolodia Newda mercoledì 9inproviene da www.meteoweek.com.

Open_gol : Il sindaco di New York Bill De Blasio corre ai ripari e di fronte all’impennata di contagi annuncia il lockdown di… - lucfontana : #coronavirus L’impennata dei contagi: mai così tanti in 5 mesi (via @Corriere) - matteocannito : RT @Open_gol: Il sindaco di New York Bill De Blasio corre ai ripari e di fronte all’impennata di contagi annuncia il lockdown di nove quart… - _DAGOSPIA_ : CI RISIAMO: TUTTI I DIVIETI NEL NUOVO DPCM PER FRENARE L’IMPENNATA DI CONTAGI DA CORONAVIRUS - huge1961 : RT @Open_gol: Il sindaco di New York Bill De Blasio corre ai ripari e di fronte all’impennata di contagi annuncia il lockdown di nove quart… -