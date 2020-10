Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 5 ottobre: la mappa dei nuovi focolai (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus , il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 5 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al ... Leggi su today (Di lunedì 5 ottobre 2020), il nuovodel Ministero della Salute dilunedì 52020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero deicasi di positività al ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid, bollettino oggi 4 ottobre 2020: nuovi contagi (2.578) e morti (18) in calo. Campania da incubo, 412 casi Il Messaggero Coronavirus: +85 casi in 24 ore nel Casertano, è record di contagi

Caserta – Nuovo record di contagi da Coronavirus nella Provincia di Caserta con 85 nuovi positivi in 24 ore. Il dato viene certificato dal bollettino di oggi, 5 ottobre, dell’Asl di Caserta. Purtroppo ...

Chiusure di ristoranti, bar e pizzerie: ecco la nuova ordinanza di De Luca per la Campania

Scatta il ‘coprifuoco’ per la movida, secondo quanto previsto da una ordinanza della Regione Campania pubblicata sul Bollettino ufficiale ... per il contenimento delle misure del contagio da Covid-19 ...

