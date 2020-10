Coronavirus. Giornalisti italiani confezionano servizi fake sulle mascherine in Olanda? La bufala valanga (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Può capitare che un video o una foto vengano decontestualizzati e manipolati all’insaputa dell’autore, il tutto per fornire agli utenti una narrativa distorta e falsa della realtà. C’è però chi, con la presuntuosa intenzione di «scherzare» genera di fatto una «bufala valanga» come quella dell’audio complottista inviato via Whatsapp da un ragazzo che si fingeva bloccato in Cina a gennaio 2020: inviato «per scherzo» in una chat tra amici, qualcuno l’ha condiviso all’esterno facendolo diventare estremamente virale. Ecco, questa volta tocca a un video il ruolo della pallina di neve che, rotolando, genera una valanga di complottismo e insulti nei confronti dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)Può capitare che un video o una foto vengano decontestualizzati e manipolati all’insaputa dell’autore, il tutto per fornire agli utenti una narrativa distorta e falsa della realtà. C’è però chi, con la presuntuosa intenzione di «scherzare» genera di fatto una «» come quella dell’audio complottista inviato via Whatsapp da un ragazzo che si fingeva bloccato in Cina a gennaio 2020: inviato «per scherzo» in una chat tra amici, qualcuno l’ha condiviso all’esterno facendolo diventare estremamente virale. Ecco, questa volta tocca a un video il ruolo della pallina di neve che, rotolando, genera unadi complottismo e insulti nei confronti dei ...

Coronavirus. Giornalisti italiani confezionano servizi fake sulle mascherine in Olanda? La bufala valanga

Massimo Giannini positivo al Covid: redazione de La Stampa evacuata

Risultato positivo al Covid-19 Massimo Giannini, direttore del quotidiano "La Stampa ... dalla sanificazione al tamponamento di tutti i giornalisti e altri addetti ai lavori. Dopo un sabato di tosse, ...

